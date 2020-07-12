Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 363'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 232 testten 1012'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 363 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515'e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1298 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, toplam vaka sayısı 212 bin 993, toplam vefat sayısı 5 bin 363, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 409, toplam iyileşen hasta sayısı 194 bin 515 oldu.

'TEDBİRLERE DAHA FAZLA UYALIM'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" dedi.