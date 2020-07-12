Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 363'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 363'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 232 testten 1012'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 363 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515'e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 232 test yapıldı, 1012 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1298 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, toplam vaka sayısı 212 bin 993, toplam vefat sayısı 5 bin 363, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 409, toplam iyileşen hasta sayısı 194 bin 515 oldu.

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'TEDBİRLERE DAHA FAZLA UYALIM'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" dedi.

Haber:  ANKARA, -


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 20:15 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 363'e yükseldi - Son Dakika
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00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
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