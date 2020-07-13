Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 382'ye yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 46 bin 492 testten 1008'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 382 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 671'e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 492 test yapıldı, 1008 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1156 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 21 bin 947, toplam vaka sayısı 214 bin 1, toplam vefat sayısı 5 bin 382, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1223, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı 195 bin 671 oldu.

'COVID-19'A KARŞI HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı her günümüz bir sınav" dedi.

Haber: ANKARA, -