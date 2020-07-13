Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 382'ye yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 382'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 46 bin 492 testten 1008'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 382 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 671'e yükseldi.

Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 46 bin 492 test yapıldı, 1008 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken 1156 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 21 bin 947, toplam vaka sayısı 214 bin 1, toplam vefat sayısı 5 bin 382, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1223, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı 195 bin 671 oldu.

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'COVID-19'A KARŞI HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı her günümüz bir sınav" dedi.

Haber:  ANKARA, -


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 20:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 382'ye yükseldi - Son Dakika
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