Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 458'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 458'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 215 testten 926'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 18 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 458 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 199 bin 834'e yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 41 bin 215 test yapıldı, 926 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, 1014 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124, toplam vaka sayısı 217 bin 799, toplam vefat sayısı 5 bin 458, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1226, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 402, toplam iyileşen hasta sayısı 199 bin 834 oldu.

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'VEFAT SAYILARINI DAHA DA AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 458'e yükseldi - Son Dakika
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23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs ikinci kez bulaşır mı?" soruna yanıt veremedi
22:53
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
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