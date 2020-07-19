Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 491'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 41 bin 310 testten 924'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 16 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 491 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 202 bin 10'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 41 bin 310 test yapıldı, 924 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 997 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, toplam vaka sayısı 219 bin 641, toplam vefat sayısı 5 bin 491, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 398, toplam iyileşen hasta sayısı 202 bin 10 oldu.

'İYİ HABERLER, ALACAĞIMIZ TEDBİRLERE BAĞLI'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -