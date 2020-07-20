Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 508'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 508'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 43 bin 404 testten 931'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 508 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 203 bin 2'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 992 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, toplam vaka sayısı 220 bin 572, toplam vefat sayısı 5 bin 508, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1243, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 385, toplam iyileşen hasta sayısı 203 bin 2 oldu.

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Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA, -


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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 508'e yükseldi - Son Dakika
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