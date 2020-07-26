Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 613'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 613'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 613'e yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 40 bin 16 testten 927'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 613 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 209 bin 487'ye yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 40 bin 16 test yapıldı, 927 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 1010 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, toplam vaka sayısı 226 bin 100, toplam vefat sayısı 5 bin 613, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1249, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 387, toplam iyileşen hasta sayısı 209 bin 487 oldu.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA, -


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 09:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 613'e yükseldi - Son Dakika
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