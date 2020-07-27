Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 630'a yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 283 testten 919'u pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 630 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 210 bin 469'a yükseldi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 283 test yapıldı, 919 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 982 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971, toplam vaka sayısı 227 bin 19, toplam vefat sayısı 5 bin 630, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1263, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı 210 bin 469 oldu.

'21 İLDE SON 3 GÜN YOĞUN BAKIM HASTAMIZ OLMADI'

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı" değerlendirmesinde bulundu.