Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 710'a yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 44 bin 846 testten 996'sı pozitif çıktı, yaşamını yitiren 19 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 710 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 215 bin 516'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 44 bin 846 test yapıldı, 996 kişiye daha koronavirüs teşhisi konuldu. Virüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 981 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 4 milyon 845 bin 669, toplam vaka sayısı 231 bin 869, toplam vefat sayısı 5 bin 710, hastalarda zatürre oranı yüzde 8.7, ağır hasta sayısı 586, toplam iyileşen hasta sayısı 215 bin 516 oldu.

'TEDBİRLERE İHTİYAÇ VAR'

Bakan Koca, bugünkü paylaşımında, "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" ifadelerine yer verdi.

Haber: ANKARA, -