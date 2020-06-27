Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 82'ye yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 82'ye yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 213 testten 1372'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 82 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 169 bin 182'ye yükseldi.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 213 test yapıldı, 1372 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken, 1984 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 231 bin 835, toplam vaka sayısı 195 bin 883, toplam vefat sayısı 5 bin 82, toplam yoğun bakım hasta sayısı 984, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 366, toplam iyileşen hasta sayısı 169 bin 182 oldu.

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Bakan Koca, tablodaki verilere ilişkin, "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96'ydı. Son 14 günde tanı konanların yüzde 5,68'i 17 yaş ve altından. yüzde 63'ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1000'in altına inebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 20:24 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 82'ye yükseldi - Son Dakika

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