Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 82'ye yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 45 bin 213 testten 1372'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 17 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 82 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 169 bin 182'ye yükseldi.
Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte 45 bin 213 test yapıldı, 1372 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. Virüs nedeniyle 17 kişi yaşamını yitirirken, 1984 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 3 milyon 231 bin 835, toplam vaka sayısı 195 bin 883, toplam vefat sayısı 5 bin 82, toplam yoğun bakım hasta sayısı 984, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 366, toplam iyileşen hasta sayısı 169 bin 182 oldu.
Haber: ANKARA,