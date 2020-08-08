Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 829'a yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 63 bin 842 testten 1172'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 16 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 829 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 222 bin 656'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 63 bin 842 test yapıldı, 1172 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Virüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, 1082 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 5 milyon 202 bin 370, toplam hasta sayısı 239 bin 622, toplam vefat sayısı 5 bin 829, hastalarda zatürre oranı yüzde 8,1, ağır hasta sayısı 587, toplam iyileşen hasta sayısı 222 bin 656 oldu.

'İYİ SONUÇ SIKI TEDBİRE BAĞLI'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Zatürre oranı tüm Türkiye'de düştü. Günlük test sayısında 64 bine çıktık. En yüksek sayı yaklaşık 58 bindi. Hastane doluluk oranlarımızda, yeni yatan ve taburcu olan hastaların yakın sayılarda olması sebebiyle değişiklik yok. İyi sonuç sıkı tedbire bağlı" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,