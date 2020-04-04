Koronavirüs salgınında can kaybı 501'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında can kaybı 501'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 501'e yükseldi

26 dakika önce

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktığını, salgın nedeniyle 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bugünkü iyileşen hasta sayısının 302 olduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 501'e yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, bugün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktığını, salgın nedeniyle 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve bugünkü iyileşen hasta sayısının 302 olduğunu açıkladı. Salgında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 501'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde de yer alan tabloya göre; bugün yapılan 19 bin 664 testten 3 bin 13'ü pozitif çıktı. Koronavirüs salgınında 76 kişi daha yaşamını yitirirken, bugünkü iyileşen hasta sayısı ise 302 oldu. Tabloda, toplam test sayısı 161 bin 380, toplam vaka sayısı 23 bin 934, toplam vefat sayısı 501, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1311, toplam entübe hasta sayısı 909, toplam iyileşen hasta sayısı ise 786 olarak açıklandı.


Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:39 Kaynak: DHA

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