Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 209'a yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 106 bin 111 testten 1491'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 26 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 209 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 240 bin 792'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 106 bin 111 test yapıldı, 1491 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 26 kişi daha hayatını kaybederken, 995 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 727 bin 860, toplam hasta sayısı 263 bin 998, toplam vefat sayısı 6 bin 209, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,3, ağır hasta sayısı 862, toplam iyileşen hasta sayısı 240 bin 792 oldu.

'SONUNDA YENİLEN VİRÜS OLACAK'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA, -