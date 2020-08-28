Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 245'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 107 bin 814 testten 1517'si pozitif çıktı, yaşamını yitiren 36 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 245 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 241 bin 809'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 107 bin 814 test yapıldı, 1517 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 36 kişi daha hayatını kaybederken, 1017 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 6 milyon 835 bin 674, toplam hasta sayısı 265 bin 515, toplam vefat sayısı 6 bin 245, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 896, toplam iyileşen hasta sayısı 241 bin 809 oldu.

BAKAN KOCA UYARDI

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün 1517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,