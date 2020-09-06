Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 673'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 96 bin 842 testten 1578'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 53 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 673 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 251 bin 105'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 96 bin 842 test yapıldı, 1578 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 53 kişi hayatını kaybederken, 1013 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 7 milyon 779 bin 539, toplam hasta sayısı 279 bin 806, toplam vefat sayısı 6 bin 673, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6, ağır hasta sayısı 1102, toplam iyileşen hasta sayısı 251 bin 105 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN İLLER

Bakan Koca verilere ilişkin, "Son hafta günlük hasta sayısı en çok artan illerimiz; Van, Karaman, Erzincan, Çankırı ve Kayseri. Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat. Tedbirlere birlikte uyarak başarılı olabiliriz. Birlikte tedbirli olalım" değerlendirmesinde bulundu.