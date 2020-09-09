Koronavirüs salgınında can kaybı 6 bin 837'ye yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte yapılan 111 bin 193 testten 1673'ü pozitif çıktı, yaşamını yitiren 55 kişi ile toplam can kaybı 6 bin 837 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 254 bin 188'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, günlük koronavirüs tablosunun paylaşılacağı 'covid19.saglik.gov.tr' adresine yer verdi. Günlük koronavirüs tablosuna göre; son 24 saatte 111 bin 193 test yapıldı, 1673 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 55 kişi hayatını kaybederken, 943 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 8 milyon 105 bin 222, toplam hasta sayısı 284 bin 943, toplam vefat sayısı 6 bin 837, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı 1181, toplam iyileşen hasta sayısı 254 bin 188 oldu.

'BU GÜCE DESTEK VERİN, SEVDİKLERİMİZİ KORUYALIM'GÜÇ BİRLİKTE TEDBİRDE'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Toplamda 8 milyondan fazla test yapıldı. Bugün ise 110.000'den fazla yapılan test sonucunda 1673 yeni tanı konmuş hastamız var. Tedbirlere hepimiz destek verirsek virüse karşı daha güçlü olacağız. Bu güce destek verin, sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA, -