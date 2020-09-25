Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 858'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 112 bin 885 testten 1665'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 73 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 858'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 112 bin 885 test yapıldı, 1665 kişide daha koronavirüse rastlandı. Virüs nedeniyle 73 kişi hayatını kaybederken, 1318 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 9 milyon 834 bin 572, toplam hasta sayısı 311 bin 455, toplam vefat sayısı 7 bin 858, hastalarda zatürre oranı yüzde 6,6, ağır hasta sayısı 1601, toplam iyileşen hasta sayısı 273 bin 282 oldu.

'ÇALIŞMALARIMIZIN NETİCESİNİ GÖRMEYE BAŞLADIK'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 1665 yeni hastamız var. Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık. Önümüzdeki günlerde yeni hasta sayılarının salgını kontrol altına aldığımızı göstereceğine inanıyorum. Virüsle hep birlikte mücadele edelim" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,