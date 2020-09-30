Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 195'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 112 bin 98 testten 1391 koronavirüs hastası tespit edildiğini, virüs nedeniyle hayatını kaybeden 65 kişi ile toplam can kaybının 8 bin 195 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, güncel koronavirüs tablosunu kamuoyu ile paylaştı. Koca'nın paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte yapılan 112 bin 98 testten 1391 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken, 1245 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, toplam hasta sayısı 318 bin 663, toplam vefat sayısı 8 bin 195, hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, toplam ağır hasta sayısı 1516, toplam iyileşen hasta sayısı 279 bin 749 oldu.

HAFTALIK ORANLAR DA PAYLAŞILDI

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloda ayrıca, haftalık oranlara da yer verildi. Buna göre; yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,3, aile hekimi izleme oranı yüzde 82, ortalama filyasyon süresi 13 saat, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat olarak belirlendi.