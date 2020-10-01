Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 262'ye yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 113 bin 546 testten 1407 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 67 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 262'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yenilenen 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 113 bin 546 testten 1407 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 67 kişi hayatını kaybederken, 1402 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 10 milyon 493 bin 807, toplam hasta sayısı 320 bin 70, toplam vefat sayısı 8 bin 262, toplam ağır hasta sayısı 1507, toplam iyileşen hasta sayısı 281 bin 151 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6,4, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,1 olarak belirlendi.

'AĞIR HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün tespit edilmiş 1407 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımızda düşüş devam ediyor. İyileşen hastalarımızın sayısı yeni hasta sayısına yakın. Tedbirler elimizdeki en güçlü silah. Tedbirlere birlikte uyarak bu mücadelenin galibi olalım" değerlendirmesini yaptı.

Haber: ANKARA,