Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 498'e yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 498'e yükseldi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 498'e yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 115 bin 632 testten 1603 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 57 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 498'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 115 bin 632 testten 1603 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 57 kişi hayatını kaybederken, 1320 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 10 milyon 931 bin 917, toplam hasta sayısı 326 bin 46, toplam vefat sayısı 8 bin 498, toplam ağır hasta sayısı 1412, toplam iyileşen hasta sayısı 286 bin 370 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı yüzde 99,3 olarak belirlendi.

'AKTİF HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Ağır hasta sayımız azalma eğiliminde. Yeni tespit edilen 1603 hastamız var. Aktif hasta sayımızı düşürmek zorundayız. Tedbirde birlik olmaya devam edersek bunu başarabiliriz. Birlikte tedbirlere uyarak gücümüze güç katın" değerlendirmesini yaptı.


Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 498'e yükseldi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 20:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 498'e yükseldi - Son Dakika

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