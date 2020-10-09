Koronavirüs salgınında can kaybı 8 bin 722'ye yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 115 bin 295 testten 1629 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 55 kişi ile toplam can kaybı 8 bin 722'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 115 bin 295 testten 1629 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 1402 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342, toplam hasta sayısı 332 bin 382, toplam vefat sayısı 8 bin 722, toplam ağır hasta sayısı 1398, toplam iyileşen hasta sayısı 291 bin 754 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 6.2, yatak doluluk oranı yüzde 48.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 31.4, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı yüzde 99.3 olarak belirlendi.

'AĞIR HASTA SAYIMIZI DÜŞÜRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ'

Bakan Koca, güncel verilere ilişkin, "Bugün yeni 1629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun" değerlendirmesinde bulundu.