Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 153'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 117 bin 5 testten 1812 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 73 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 153'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 117 bin 5 testten 1812 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 73 kişi hayatını kaybederken, 1419 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 12 milyon 194 bin 778, toplam hasta sayısı 343 bin 995, toplam vefat sayısı 9 bin 153 toplam ağır hasta sayısı 1445, toplam iyileşen hasta sayısı 301 bin 98 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9, yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.7, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı yüzde 99.4 olarak belirlendi.

'TÜM BÖLGELERİMİZDE TEDBİRLERE EKSİKSİZ UYMALIYIZ'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Bugün tespit edilen 1812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız." değerlendirmesinde bulundu.