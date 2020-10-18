Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 296'ya yükseldi - Son Dakika

Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 296'ya yükseldi

18.10.2020 19:57
Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 296'ya yükseldi, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 101 bin 403 testten 1815 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 72 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 296'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 101 bin 403 testten 1815 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 72 kişi hayatını kaybederken, 1504 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 12 milyon 408 bin 312, toplam hasta sayısı 347 bin 493, toplam vefat sayısı 9 bin 296, toplam ağır hasta sayısı 1427, toplam iyileşen hasta sayısı 304 bin 3 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9, yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.7, ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, filyasyon oranı yüzde 99.4 olarak belirlendi.

'MÜCADELEYİ GÜÇ BİRLİĞİ İLE SÜRDÜRMEYE DEVAM EDELİM'Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 296'ya yükseldi - Son Dakika

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