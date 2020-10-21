Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 513'e yükseldi - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 117 bin 943 testten 2 bin 13 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 68 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 513'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 117 bin 943 testten 2 bin 13 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybederken, 1507 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 12 milyon 759 bin 69, toplam hasta sayısı 353 bin 426, toplam vefat sayısı 9 bin 513, toplam ağır hasta sayısı 1504, toplam iyileşen hasta sayısı 308 bin 446 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99.6 olarak belirlendi.

'2 BİNDEN FAZLA TESPİT EDİLMİŞ HASTAMIZ VAR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün 2 binden fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: ANKARA,