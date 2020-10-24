Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi - Son Dakika

Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi

24.10.2020 19:18
Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 113 bin 427 testten 2 bin 91 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden 69 kişi ile toplam can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. Tabloya göre; son 24 saatte yapılan 113 bin 427 testten 2 bin 91 koronavirüs hastası tespit edildi. Virüs nedeniyle 69 kişi hayatını kaybederken, 1573 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 13 milyon 105 bin 673, toplam hasta sayısı 359 bin 784, toplam vefat sayısı 9 bin 727, toplam ağır hasta sayısı 1699, toplam iyileşen hasta sayısı 313 bin 93 oldu. Tabloda yer alan haftalık oranlarda ise hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı yüzde 99.6 olarak belirlendi.

'AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Koca güncel verilere ilişkin, "Bugün yapılan 113 bin 427 test sonucunda 2 bin 91 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  ANKARA,


Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Koronavirüs salgınında can kaybı 9 bin 727'ye yükseldi - Son Dakika

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