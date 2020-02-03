Koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti

6 saat önce

Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361’e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 205’e yükseldi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün bulaştığı hastalardan 2 bin 296'sının durumu ağır.

Koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 205'e yükseldi.


Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün bulaştığı hastalardan 2 bin 296'sının durumu ağır.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:53 
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