Son Dakika › Dünya › Koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
Koronavirüs salgınında can kaybı SARS'ı geçti: En az 361 hasta hayatını kaybetti
6 saat önce
Koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361’e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 205’e yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün bulaştığı hastalardan 2 bin 296'sının durumu ağır.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla ülke geneline yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında ölü sayısı 361'e, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 17 bin 205'e yükseldi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre virüsün bulaştığı hastalardan 2 bin 296'sının durumu ağır.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:53
Son Dakika Hong Kong'ta sağlık çalışanları koronavirüs nedeniyle greve gitti Çin'de koronavirüs sebebiyle 10 günde inşa edilen hastane uzaydan görüntülendi Esed rejiminin hain saldırısının ardından Putin'in sözcüsü: Türkiye ile sürekli temas halindeyiz Bunu da gördük! Ön kaputa oturttuğu kadın ile trafiğe çıktı