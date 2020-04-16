Koronavirüs salgınında etkilenen şoförlerden destek talebi - Son Dakika

HATAY'da Dörtyol Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Çelebi, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle şoför esnafının ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, esnafın ödemesi gereken tüm borçlarının, salgın önlemleri devam ettiği sürece tahsil edilmemesi talepleri olduğunu söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs, insan sağlığını etkilediği gibi ekonomileri de olumsuz etkiliyor. Salgın nedeniyle zarar gören sektörlerden biri de şehir içi ve şehir dışı taşımacılık yapan ulaşım sektörü oldu. Dörtyol Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yavuz Çelebi, sektörün sorunlarını Hatay Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletmek üzere girişimlerde bulunduklarını kaydetti. Çelebi, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, otobüs ve taksicilerin sorunlarını da Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini anlattı.

Yeni tip koronavirüs salgınını engellemek için alınan tedbirlerden en çok şoför esnafının zarar gördüğünü savunan Çelebi, şunları söyledi:

"Okul ve personel servisi hizmeti veren esnafımız SGK primleri ile vergilerini ve kredi taksitlerini ödeyemez duruma geldi. Minibüs ve otobüs esnafı yüzde 50 koltuk kapasitesi yüzünden iş kaybına uğradı. Halk otobüslerinde yüzde 80'lik düşüş oldu. Taksici esnafı da il dışına çıkamıyor, dışarı çıkamayan vatandaşlardan da etkileniyor. Esnafımızın Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ödemek zorunda oldukları belge ücretleri, harçlar, hat bedelleri, ruhsat ve kira bedelleri, işgaliye ücretleri, yazıhane masrafları, elektronik toplama ücretlerinden alınan komisyon, minibüs garajlarına giriş-çıkış ücretlerinin, tedbirler devam ettiği sürece tahsil edilmemesi ve tahakkuku yapılan bu bedellerin tahsili yoluna gidilmemesini rica ediyoruz. Ayrıca başka illerde örnekleri olduğu gibi akaryakıt desteği de talep ediyoruz.