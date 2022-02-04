Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 111 bin 157 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 111 bin 157 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 468 bin 152 testte 111 bin 157 vaka tespit edildi. 248 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 536 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 468 bin 152 testte 111 bin 157 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 536 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,61, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,56 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 480 bin 352, 2'nci dozda 52 milyon 489 bin 431 ve 3'üncü dozda 25 milyon 455 bin 584 olmak üzere toplam 142 milyon 735 bin 468 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'VEFAT SAYILARIMIZ YÜKSEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,