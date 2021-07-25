Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 14 bin 230 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 223 bin 837 testte 14 bin 230 vaka tespit edildi. 55 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 211 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 223 bin 837 testte 14 bin 230 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 55 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 211 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 63,61, 2'nci doz ortalaması yüzde 36,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 482 bin 796, 2'nci dozda 22 milyon 840 bin 591 ve 3'üncü dozda 3 milyon 819 bin 417 olmak üzere toplam 66 milyon 142 bin 804 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla İzmir ve Tekirdağ olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır Şanlıurfa ve Bitlis oldu.'AŞINIZI OLUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" dedi.