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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 809 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 809 oldu

26.07.2021 21:03
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 809 oldu, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 224 bin 198 testte 16 bin 809 vaka tespit edildi. 63 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 585 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 224 bin 198 testte 16 bin 809 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 585 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 64, 2'nci doz ortalaması yüzde 38,21 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 39 milyon 726 bin 15, 2'nci dozda 23 milyon 714 bin 368 ve 3'üncü dozda 4 milyon 26 bin 403 olmak üzere toplam 67 milyon 466 bin 786 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.'TAVİZİN TELAFİSİ ACI TECRÜBELERE SEBEP OLABİLİR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 809 oldu

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 16 bin 809 oldu - Son Dakika


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