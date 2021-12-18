Son dakika haberleri! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 644 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 342 bin 183 testte 17 bin 644 vaka tespit edildi. 191 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 568 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 342 bin 183 testte 17 bin 644 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 191 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 568 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,27, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,39 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 649 bin 405, 2'nci dozda 51 milyon 142 bin 896 ve 3'üncü dozda 13 milyon 912 bin 51 olmak üzere toplam 123 milyon 625 bin 349 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Elazığ oldu.'YOK SAYMAKLA OLMUYOR, TEDBİR VE AŞI İLE YOK OLACAK'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin" dedi.

Haber: ANKARA,