Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 426 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 426 oldu

13.03.2022 19:43
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 426 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 426 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 426 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 298 bin 252 testte 17 bin 426 vaka tespit edildi. 138 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 568 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 298 bin 252 testte 17 bin 426 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 138 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 568 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,01, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,22 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 734 bin 779, 2'nci dozda 52 milyon 897 bin 465 ve 3'üncü dozda 27 milyon 393 bin 878 olmak üzere toplam 146 milyon 243 bin 976 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 17 bin 426 oldu - Son Dakika


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