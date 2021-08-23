Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 857 oldu (2) - Son Dakika

'RİZE'NİN HARİTADAKİ YENİ RENGİ MAVİ'
Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında Rize'deki aşılama oranının yüzde 75'in üstüne çıktığını belirterek, "Rize, düşük riskli iller arasında yerini aldı. Salgın hastalığa karşı karar verip, ilk doz aşıyı olma oranı yüzde 75'in üzerinde. Haritadaki yeni rengi Mavi. Düşük riskli il sayımız 37. Düşük risk düzeyi bir karara bağlı" ifadelerini kaydetti.
Kaynak: DHA
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