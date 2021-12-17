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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 141 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 141 oldu

17.12.2021 19:39
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 141 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 141 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 141 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 857 testte 18 bin 141 vaka tespit edildi. 190 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 245 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 857 testte 18 bin 141 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 190 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 245 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,25, 2'nci doz ortalaması yüzde 82,36 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 636 bin 507, 2'nci dozda 51 milyon 119 bin 629 ve 3'üncü dozda 13 milyon 543 bin 110 olmak üzere toplam 123 milyon 144 bin 781 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.'AŞININ YENİ VARYANTLARA ETKİSİNİ ARTIRIYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatırlatma dozu Türkiye'de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz" dedi.

Haber:  ANKARA,


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 141 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 141 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 141 oldu - Son Dakika
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