Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 320 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 320 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 292 bin 538 testte 19 bin 320 vaka tespit edildi. 216 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 743 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 292 bin 538 testte 19 bin 320 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 216 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 743 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 72,99, 2'nci doz ortalaması yüzde 55,50 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 45 milyon 304 bin 742, 2'nci dozda 34 milyon 446 bin 15 ve 3'üncü dozda 7 milyon 362 bin 337 olmak üzere toplam 87 milyon 195 bin 574 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla Tekirdağ , Eskişehir ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Bayburt Mardin ve Şanlıurfa oldu.'VAKANIN 20 BİNİN ALTINDA KALMASI YETERLİ DEĞİL'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart" dedi.

Haber: ANKARA,