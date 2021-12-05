Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 357 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 357 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 350 bin 937 testte 19 bin 357 vaka tespit edildi. 185 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 278 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 350 bin 937 testte 19 bin 357 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 185 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 278 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,82, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,61 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 371 bin 961, 2'nci dozda 50 milyon 653 bin 666 ve 3'üncü dozda 12 milyon 363 bin 63 olmak üzere toplam 120 milyon 910 bin 483 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'TEDBİRDEN TAVİZ VERMEMELİYİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düşüyor. Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tedbirden taviz vermemeliyiz" dedi.

Haber: ?ANKARA,