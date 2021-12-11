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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 255 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 255 oldu

11.12.2021 19:54
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 255 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 349 bin 221 testte 19 bin 255 vaka tespit edildi. 191 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 180 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 349 bin 221 testte 19 bin 255 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 191 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 180 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,04, 2'nci doz ortalaması yüzde 82 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 507 bin 792, 2'nci dozda 50 milyon 896 bin 427 ve 3'üncü dozda 12 milyon 604 bin 653 olmak üzere toplam 121 milyon 600 bin 540 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.'AŞININ SONUÇLARI ORTADA'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19'u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada" dedi.

Haber:  ANKARA,


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 255 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Aşı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 19 bin 255 oldu - Son Dakika


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