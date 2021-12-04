19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 353 bin 35 testte 20 bin 374 vaka tespit edildi. 228 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 463 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 353 bin 35 testte 20 bin 374 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 463 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,80, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,57 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 360 bin 977, 2'nci dozda 50 milyon 632 bin 985 ve 3'üncü dozda 12 milyon 345 bin 485 olmak üzere toplam 120 milyon 857 bin 540 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'MEVSİM ŞARTLARINDAN ÇIKARMAMIZ GEREKEN SONUÇLAR VAR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız" dedi.

Haber: ANKARA,