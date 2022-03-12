Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 465 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 465 oldu

12.03.2022 20:45
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 465 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 318 bin 846 testte 20 bin 465 vaka tespit edildi. 132 kişi hayatını kaybederken, 42 bin 751 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 318 bin 846 testte 20 bin 465 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 132 kişi hayatını kaybederken, 42 bin 751 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,01, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,22 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 733 bin 973, 2'nci dozda 52 milyon 895 bin 872 ve 3'üncü dozda 27 milyon 389 bin 349 olmak üzere toplam 146 milyon 235 bin 452 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: DHA

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