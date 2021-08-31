Üye Girişi
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 893 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 893 oldu

31.08.2021 20:41
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 893 oldu, System.String[]

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 297 bin 167 testte 21 bin 893 vaka tespit edildi. 252 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 106 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 297 bin 167 testte 21 bin 893 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 252 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 106 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 77,77, 2'nci doz ortalaması yüzde 59,75 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 48 milyon 271 bin 65, 2'nci dozda 37 milyon 89 bin 601 ve 3'üncü dozda 8 milyon 549 bin 712 olmak üzere toplam 94 milyon 167 bin 554 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.'SAĞDUYULU BİR BAŞLANGIÇ YAPALIM'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Kovid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım" dedi.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 893 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 893 oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Niğde Belediye Meclis Üyesi Sayın, iş yerinde intihar etti 23:12 Niğde Belediye Meclis Üyesi Sayın, iş yerinde intihar etti Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor 22:55 Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor Otomobil çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü! Kazadan sonra toplanan halk, trafik ışığı istedi 22:27 Otomobil çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü! Kazadan sonra toplanan halk, trafik ışığı istedi
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular 21:25 Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı 20:39 Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi 20:32 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi
2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 18:57 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi 18:36 Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi

Son Dakika Haberleri
18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü
18:48 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
18:26 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
18:15 Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı
18:11 Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:10 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı
18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı
18:05 2 milyon 600 bin takipçisi bulunan instagram fenomeni Mercedes Morr, evinde ölü bulundu
18:03 Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu 2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu         
23:18
ABD Başkanı Biden, hedeflerindeki DEAŞ'a sert sözlerle yüklendi: Sizinle daha işimiz bitmedi ABD Başkanı Biden, hedeflerindeki DEAŞ'a sert sözlerle yüklendi: Sizinle daha işimiz bitmedi         
23:04
Ali Koç transferlerle ilgili net mesajlar verdi, ayrılmayan ismi de uyardı: Sorun çıkartana sorun yaratırım Ali Koç transferlerle ilgili net mesajlar verdi, ayrılmayan ismi de uyardı: Sorun çıkartana sorun yaratırım         
22:38
Peru'da otobüs uçuruma düştü: 29 ölü, 22 yaralı Peru'da otobüs uçuruma düştü: 29 ölü, 22 yaralı         
21:58
Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş         
20:41
Tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, oğlu yaralandı Tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, oğlu yaralandı         
20:37
Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor         
20:10
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı         
18:11
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti         
17:58
21 yaşındaki genç, 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı         
17:14
Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı         
17:04
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak Son dakika... Mostafa, Galatasaray'dan ayrıldı! Bordeaux'la sözleşme imzalayacak         
13:46
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 00:04:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 893 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement