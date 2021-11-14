Üye Girişi
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 624 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 624 oldu

14.11.2021 19:45
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 624 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 624 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 624 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 346 bin 642 testte 21 bin 624 vaka tespit edildi. 189 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 550 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 346 bin 642 testte 21 bin 624 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 550 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,94, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,95 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 824 bin 402, 2'nci dozda 49 milyon 626 bin 98 ve 3'üncü dozda 11 milyon 634 bin 904 olmak üzere toplam 118 milyon 367 bin 35 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.'AŞI OLAN HERKESTEN 'İKNA DESTEĞİ' İSTİYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten 'ikna desteği' istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" dedi.

Haber:  ANKARA,


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 624 oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 624 oldu

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Şanlıurfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 624 oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Evlerinde bıçaklanıp öldürülen Sümer çifti toprağa verildi 20:56 Evlerinde bıçaklanıp öldürülen Sümer çifti toprağa verildi 18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu 20:50 18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı 19:55 Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı
6 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı 19:44 6 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 8 kişi yaralandı Kumarda kaybeden Ortaç 19:15 Kumarda kaybeden Ortaç "Allah belamı versin" diyerek borcunu itiraf etti Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu 18:21 Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında sinirlendiren sorusu! Elini masaya vurup, çağrıda bulundu
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti 14:48 Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti 14:05 "HDP'den vekil olurum" diyen Nihat Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı

Son Dakika Haberleri
20:52 Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası biletini cebine koydu
20:49 18 ayrı suçtan aranan adam, jandarma tarafından vuruldu
20:23 Taraftara çağrıda bulunan Ali Koç'tan çarpıcı sözler: Allah'ın izniyle mutsuz olacaklar
20:16 A Milli Takım'ın gizli kahramanı: Kenan Koçak
19:57 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 14 Kasım Pazar günü vaka sayıları
19:46 Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi
19:43 İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt
19:29 Sergen Yalçın'ın kara listesine girdiler!
19:15 Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu
18:42 Türkiye, Dünya Kupası yolunda seri başı olacak mı?
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde deprem! 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı         
20:57
Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası biletini cebine koydu Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası biletini cebine koydu         
20:53
Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde! Mahsun Kırmızıgül'den hayranlarına müjde!         
20:31
Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Kasım günü 189 kişi vefat etti, 21 bin 624 yeni vaka tespit edildi         
19:46
Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları; Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'ya uçuşları 15 Kasım'dan itibaren durdurdu         
19:16
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun nedeni sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
19:13
Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi! Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi!         
18:15
Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor         
14:45
Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz         
12:41
Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler         
12:28
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor         
10:48
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 21:09:10. #1.11#
SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 624 oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement