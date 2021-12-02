Üye Girişi
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 oldu

02.12.2021 21:13
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 olduSAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 385 testte 21 bin 747 vaka tespit edildi. 192 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 284 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 385 testte 21 bin 747 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 284 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,73, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,44 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 314 bin 900, 2'nci dozda 50 milyon 550 bin 332 ve 3'üncü dozda 12 milyon 278 bin 862 olmak üzere toplam 120 milyon 640 bin 853 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.'HAYAT KALİTEMİZ İÇİN AŞIYA ÇOK ÖNEM VERMELİYİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar ve dikkatli olmalıyız" dedi.

Haber:  ANKARA,


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç olay! İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü 20:30 Korkunç olay! İntihara teşebbüs eden baba, 12 yaşındaki kızını öldürdü
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz 18:17 Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 16:44 Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 15:58 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü 15:15 Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı 13:44 Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı

Son Dakika Haberleri
21:05 Beşiktaşlı futbolcuların videosuna taraftarlardan "Söğüş tayfa" yorumları geldi
20:43 Avrupa Konseyi Osman Kavala için ihlal süreci başlattı
20:42 Son Dakika! Türkiye'de 2 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 192 kişi vefat etti, 21 bin 747 yeni vaka tespit edildi
20:26 BM Genel Merkezi dışında silahlı şüpheli alarmı
20:12 25 günlük bebeğini sobaya atarak yakan anne tutuklandı
20:11 Vanspor'un gol atması için kaleyi açan Konyaspor gönülleri fethetti
20:10 Ahmet Özal, Haberler.com'a Turgut Özal'ın gülümseten tavla anısını anlattı: Ankara polisi her yerde babamı aradı
19:57 Son Dakika: Fatih Terim'in 6 maçlık cezası onandı
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Şamil Tayyar'dan faiz sitemi: Kur dayağı yiyoruz ama yansımıyor
19:37 Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu
Bakan Koca'ya Haluk Levent'ten "SMA" sitemi: Ne yapacağız şimdi? Bakan Koca'ya Haluk Levent'ten "SMA" sitemi: Ne yapacağız şimdi?         
21:24
Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor         
18:32
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber         
16:41
Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak!         
15:23
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli         
14:19
Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya Kaçak şüpheli yakalanınca kendisine sinirlendi: Kendi ayaklarımla geldim buraya         
13:43
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız         
10:16
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 21:29:12. #1.13#
SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement