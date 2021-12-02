Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 747 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 354 bin 385 testte 21 bin 747 vaka tespit edildi. 192 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 284 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 354 bin 385 testte 21 bin 747 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 284 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,73, 2'nci doz ortalaması yüzde 81,44 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 56 milyon 314 bin 900, 2'nci dozda 50 milyon 550 bin 332 ve 3'üncü dozda 12 milyon 278 bin 862 olmak üzere toplam 120 milyon 640 bin 853 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa Ağrı ve Bayburt oldu.'HAYAT KALİTEMİZ İÇİN AŞIYA ÇOK ÖNEM VERMELİYİZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar ve dikkatli olmalıyız" dedi.

Haber: ANKARA,