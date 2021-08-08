Bakan Koca "Hakkari örnek alınmalı" diyerek paylaştı! Aşılamada bir haftada 27 sıra yükseldiler - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşılama çalışmalarında önemli bir başarı sağlayan Hakkarilileri tebrik etti. Koca, Hakkari'nin örnek alınması gerektiğini de ifade etti.

"YARINKİ AŞILAMALARDAN SONRA MAVİ OLMASI BEKLENİYOR"

Yarın yapılacak aşılarla Hakkari'nin mavi kategorisine geçmesini beklediklerini belirten Koca, "Hakkari, aşılanma oranında, sadece bir haftada, 40'ıncı sıradan 13'üncü sıraya yükseldi. Yarın yapılacak aşılarla, Covid-19 Risk Haritasında Mavi ile gösterilen Düşük Riskli İller kategorisine geçmesini bekliyoruz. Salgına karşı toplum bağışıklığı yarışında Hakkari örnek alınmalı" dedi.