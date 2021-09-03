Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 22 bin 857 oldu - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 304 bin 530 testte 22 bin 857 vaka tespit edildi. 276 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 527 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 304 bin 530 testte 22 bin 857 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 527 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 79,26, 2'nci doz ortalaması yüzde 61,18 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 49 milyon 197 bin 325, 2'nci dozda 37 milyon 976 bin 800 ve 3'üncü dozda 8 milyon 871 bin 214 olmak üzere toplam 96 milyon 378 bin 383 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla Yalova ve Antalya olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.'KESİNTİSİZ EĞİTİM İÇİN KARARLIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22 bin 857 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi.