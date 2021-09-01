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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu

01.09.2021 20:13
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı.

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid-19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 302 bin 869 testte 23 bin 946 vaka tespit edildi. 290 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 302 bin 869 testte 23 bin 946 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 290 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 78,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 60,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 48 milyon 563 bin 507, 2'nci dozda 37 milyon 368 bin 108 ve 3'üncü dozda 8 milyon 661 bin 464 olmak üzere toplam 94 milyon 783 bin 884 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.'TOPLUM OLARAK AĞIR BEDEL ÖDÜYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tabloda durum tıpkı bugünki gibi devam ederse, 2 haftada en az 335 bin yeni vakamız, 4 bin yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz" dedi.


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 23 bin 946 oldu - Son Dakika


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