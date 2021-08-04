Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 822 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 262 bin 48 testte 26 bin 822 vaka tespit edildi. 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 262 bin 48 testte 26 bin 822 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 122 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 96 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 66,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 48,84 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 41 milyon 303 bin 572, 2'nci dozda 27 milyon 831 bin 610 ve 3'üncü dozda 5 milyon 194 bin 192 olmak üzere toplam 74 milyon 329 bin 374 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır Mardin ve Şanlıurfa oldu.'VAKA SAYILARI SINIRIN ÇOK ÜZERİNDE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun" dedi.

Haber: ANKARA,