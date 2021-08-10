Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 26 bin 597 oldu - Son Dakika

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 264 bin 647 testte 26 bin 597 vaka tespit edildi. 124 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 954 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 264 bin 647 testte 26 bin 597 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 124 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 954 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 68,56, 2'nci doz ortalaması yüzde 49,9 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 42 milyon 555 bin 988, 2'nci dozda 30 milyon 470 bin 7 ve 3'üncü dozda 5 milyon 988 bin 679 olmak üzere toplam 79 milyon 14 bin 674 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla Tekirdağ ve Yalova olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır Mardin ve Şanlıurfa oldu.'ARTIŞI KONTROL ALTINDA TUTMAK ZORUNDAYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak zorundayız. Aşı ile bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngü ile sonuçlanır. Aşı olun. Tedbirlere uyun" dedi.