Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 802 oldu (2) - Son Dakika

'ŞANLIURFA TURUNCUDAN SARIYA DÖNDÜ'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında ise Şanlıurfa'nın Turuncudan Sarıya döndüğünü belirterek "Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı yüzde 65'in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve Mavi bütün iller, Gümüşhane'ye çağrıda bulunalım mı?" ifadelerini kaydetti.