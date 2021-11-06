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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 474 oldu - Son Dakika

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 474 oldu

06.11.2021 20:33
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 474 oldu

19 Tablosu verilerini açıkladı.

19 Tablosu verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 326 testte 27 bin 474 vaka tespit edildi. 203 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 584 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 326 testte 27 bin 474 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 584 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 89,59, 2'nci doz ortalaması yüzde 79,19 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 55 milyon 610 bin 309, 2'nci dozda 49 milyon 155 bin 101 ve 3'üncü dozda 11 milyon 365 bin 615 olmak üzere toplam 117 milyon 311 bin 720 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.'HEDEFLEDİĞİMİZ AŞI BAŞARISINA ULAŞABİLMİŞ DEĞİLİZ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hedeflediğimiz aşı başarısına ulaşabilmiş değiliz. Aşı kararsızlığı bunun önemli nedenleri arasında. İlk dozu olmayanlar ve ikinci dozu erteleyenler konuyu sürüncemede bırakmayıp ciddiyetle ele almalı. Bilgi kaynağımız bilim insanları, yüzde 79'un kararıysa hepimize örnek olmalı" dedi.

Haber:  ANKARA,


Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 474 oldu

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 474 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 474 oldu - Son Dakika
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